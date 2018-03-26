Двухлетний ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Ижевске

Ижевске в жилом доме произошел пожар, в результате которого скончался ребенок. Об этом сообщило издание Udm‐info.ru.

По информации

пресс-службы

Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии , возгорание в жилом доме на СНТ «Виктория» произошло вечером 25 марта около 23:00. В доме проживала семья из четырех человек: супружеская пара и двое несовершеннолетних детей.

По словам следователей, в ночь, когда произошел пожар, мужчина вместе с одним ребенком находились у бабушки. Женщина со вторым ребенком остались дома. В результате происшествия погибла двухлетняя девочка, а ее мать с отравлением продуктами горения была доставлена в больницу. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

Огонь полностью уничтожил здание. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительной системы и дымоходов. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», вспыхнувший 25 марта, унес жизни 64 человек. Еще 51 человек пострадал. Тела 34 погибших привезены в морги. Список 17 жертв пожара уже опубликован. Семьи пострадавших получат денежные выплаты.