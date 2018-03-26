В больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре

В тяжёлом состоянии находится 11-летний мальчик, вся семья которого погибла. Ребёнок выпрыгнул с четвёртого этажа и получил перелом таза. Второй по тяжести пострадавший — 18-летний молодой человек, также выпрыгнувший из окна. У него черепно-мозговая травма. Остальные девять пострадавших находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом, их состояние удовлетворительное.

По словам министра, в Кузбассе достаточно средств для лечения пострадавших.

По последним данным, в результате возгорания в кемеровском торговом центре погибли 53 человека.