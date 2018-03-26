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В больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре
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В больницах остаются 11 пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре 

Говорит Москва 52 минуты назад
В тяжёлом состоянии находится 11-летний мальчик, вся семья которого погибла. Ребёнок выпрыгнул с четвёртого этажа и получил перелом таза. Второй по тяжести пострадавший — 18-летний молодой человек, также выпрыгнувший из окна. У него черепно-мозговая травма. Остальные девять пострадавших находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом, их состояние удовлетворительное.
По словам министра, в Кузбассе достаточно средств для лечения пострадавших.
По последним данным, в результате возгорания в кемеровском торговом центре погибли 53 человека.
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