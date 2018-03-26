В аварии Ми-17 в Сенегале обвинили Украину

Производитель допустил вину украинского завода в гибели Ми-17 в Сенегале

15 марта 2018 года информационный портал Dakaractu со ссылкой на официального представителя правительства Сенегала сообщил, что шесть человек погибли в результате крушения в прибрежном районе Сенегала транспортного военного вертолета Ми-17.

"Обслуживание вертолета, потерпевшего крушение, велось в несертифицированной украинской компании, что делает возможным использование контрафактных запчастей и агрегатов, создающих серьезную угрозу безопасности полетов", — сказал собеседник агентства. Инцидент произошел недалеко от деревни Миссира, области Фатик. По данным властей, вертолет направлялся из города Зигиншор Дакар . Как ранее сообщалось, на борту находились 16 пассажиров и четыре члена экипажа.

При этом в "Вертолетах России" выразили соболезнования семьям и близким погибших в этой катастрофе.