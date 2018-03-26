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При пожаре в поселке Уренгой погиб сотрудник пожарной части
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При пожаре в поселке Уренгой погиб сотрудник пожарной части 

ИА Север-Пресс 1 час назад
По предварительной информации, это Александр Тищук, он погиб при обрушении кровли жилого дома. У него остались жена и четверо детей. Сообщается, что еще один сотрудник ПЧ находится в больнице с ожогами.
В Тарко-Сале начата доследственная проверка по факту безвестной пропажи сотрудника пожарной службы в ходе ликвидации пожара.
Напомним, в поселке Уренгой Пуровского района ночью произошел пожар в жилом деревянном двухэтажном доме. Дом практически полностью сгорел. Жильцы не пострадали. Все они сейчас размещены у родных. Готовится заседание КЧС.
ИА Север-Пресс: последние новости
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