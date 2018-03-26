При пожаре в поселке Уренгой погиб сотрудник пожарной части

По предварительной информации, это Александр Тищук, он погиб при обрушении кровли жилого дома. У него остались жена и четверо детей. Сообщается, что еще один сотрудник ПЧ находится в больнице с ожогами.

В Тарко-Сале начата доследственная проверка по факту безвестной пропажи сотрудника пожарной службы в ходе ликвидации пожара.