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Под Краснодаром в ДТП с микроавтобусом погиб один человек и пострадали 11
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Под Краснодаром в ДТП с микроавтобусом погиб один человек и пострадали 11 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали 11 человек, один погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел в 5.45 мск на 25-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин станицы Васюринская. 23-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и задел микроавтобус Ford Transit, после чего столкнулся в лоб с ехавшим позади него микроавтобусом, в котором находились 14 человек.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался. 11 человек доставлены в медицинское учреждение, в том числе 16-летний пассажир. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причинены и обстоятельства случившегося", — говорится в заявлении.
Ранее под Воронежом при столкновении автобуса из Армении с грузовиком погибли два человека.
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