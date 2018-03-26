Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55

Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53, сообщил источник

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 55, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

>> Спасение людей в Кемерово попало на видео "На месте пожара обнаружены тела 53 человек", — сказал собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 48 человек.