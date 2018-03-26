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Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
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Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53, сообщил источник 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 53, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.
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"На месте пожара обнаружены тела 53 человек", — сказал собеседник агентства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 48 человек.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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