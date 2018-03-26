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Обрушилась крыша загоревшегося в Кемерово ТЦ
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Обрушилась крыша загоревшегося ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове рухнули почти по всей площади пожара в здании, на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости в понедельник представитель МЧС России.
"Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что продолжается проливка отдельных очагов, ведется разбор завалов на месте обрушения. Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур и практически нулевой видимости.
По данным МЧС РФ, всего к ликвидации последствий ЧП привлечены более 670 человек и 130 единиц техники, в том числе два воздушных судна.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53, сообщил источник Работы на месте пожара в Кемерово осложняет сильная загазованность В Кемерово при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли четыре ребенка
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