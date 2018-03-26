Обрушилась крыша загоревшегося в Кемерово ТЦ

Обрушилась крыша загоревшегося ТЦ в Кемерово

"Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что продолжается проливка отдельных очагов, ведется разбор завалов на месте обрушения. Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур и практически нулевой видимости.

По данным МЧС РФ, всего к ликвидации последствий ЧП привлечены более 670 человек и 130 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.