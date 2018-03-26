Пожар в Саратовской области унес жизнь женщины

Жительница поселка Пугачевский скончалась от отравления продуктами горения.

Пожар вспыхнул в ночь с 25 на 26 марта в одном из частных домов населенного пункта.

Когда огнеборцы приехали на место ЧП, то после тушения пламени вынесли из горевшего дома двоих пострадавших. Ими оказались мужчина и женщина.

Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь 45-летняя пострадавшая скончалась. Мужчина был доставлен с симптомами отравления дымом и гарью в местную больницу.