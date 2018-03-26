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Пожар в Саратовской области унес жизнь женщины
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Пожар в Саратовской области унес жизнь женщины 

Новости Саратова 55 минут назад
Фото: Новости Саратова
Жительница поселка Пугачевский скончалась от отравления продуктами горения.
Пожар вспыхнул в ночь с 25 на 26 марта в одном из частных домов населенного пункта.
Когда огнеборцы приехали на место ЧП, то после тушения пламени вынесли из горевшего дома двоих пострадавших. Ими оказались мужчина и женщина.
Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь 45-летняя пострадавшая скончалась. Мужчина был доставлен с симптомами отравления дымом и гарью в местную больницу.
Следственный комитет выясняет причины возгорания, от которого погибла женщина. Проводится проверка.
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