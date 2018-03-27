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Наводнение оставило без домов более тысячи россиян
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Наводнение оставило без домов более тысячи россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В результате паводка в Алтайском крае затопило 55 деревень и сел, местами в них нет света. Эвакуированы более тысячи человек, под водой оказались около 2,5 тысячи участков и 1150 домов, сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.
Жители Алтайского края массово публикуют в сети фотографии и видео из зон подтопления, на которых видны полностью затопленные населенные пункты, вышедшие из берегов реки и наполовину скрывшиеся под водой здания. Многие из них размещены в сообществе Barnaul 22 во «ВКонтакте».
По данным МЧС, с каждым днем зона подтопления увеличивает. В ближайшее время ситуация не улучшится. По прогнозам специалистов, она стабилизируется не ранее, чем через семь-десять дней. В некоторых районах введен режим ЧС. В регионе работают около 1,5 тысячи спасателей и более 400 единиц техники. Сотрудники МЧС помогают местным жителям спасать ценное имущество и животных, откачивают воду с приусадебных участков и разбивают заторы на водотоках, чтобы ускорить отток талых вод с территории населенных пунктов. Также затопило несколько населенных пунктов в соседних Туве и Хакасии.
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