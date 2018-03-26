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В Ленобласти в результате ДТП погибла женщина
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В Ленобласти в результате ДТП погибла женщина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет «78.ru», авария произошла ночью 25 марта. Водитель легкового автомобиля «Daewoo» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик. В результате в автобусе пострадали пять человек, среди них один несовершеннолетний. Их состояние удовлетворительное.
Фото: архив ФедералПресс
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