В Ленобласти в результате ДТП погибла женщина 

Как пишет «78.ru», авария произошла ночью 25 марта. Водитель легкового автомобиля «Daewoo» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик. В результате в автобусе пострадали пять человек, среди них один несовершеннолетний. Их состояние удовлетворительное.
Фото: архив ФедералПресс