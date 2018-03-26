В Ленобласти в результате ДТП погибла женщина

Как пишет «78.ru», авария произошла ночью 25 марта. Водитель легкового автомобиля «Daewoo» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.