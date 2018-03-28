В Кемерово проходят похороны погибших в ТЦ

13 погибших в Кемерово похоронят сегодня

13 человек, погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», похоронят сегодня. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По словам собеседника агентства, в самом Кемерове будут похоронены восемь человек, а еще пятеро детей — в поселке Треща.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.