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В Кемерово проходят похороны погибших в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

13 погибших в Кемерово похоронят сегодня 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Фото из открытых источников
13 человек, погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», похоронят сегодня. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.
По словам собеседника агентства, в самом Кемерове будут похоронены восемь человек, а еще пятеро детей — в поселке Треща.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
 Ещё 107 источников 
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