Учителя в Кемерово проводят переклички в соцсетях после пожара в ТЦ 

КРАСНОЯРСК, 26 мар — РИА Новости. Педагоги в Кемерово организуют переклички учеников через мессенджеры и соцсети, чтобы получить информацию о погибших или пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщила РИА Новости одна из матерей, чьи дети посещают одну из городских школ.
"Классные руководители проводят переклички в «вайберах» и «контактах». Сейчас же каникулы, и педагоги просто не знают, что с детьми. В нашем классе тоже такую проводили. Слава богу, никого из наших там не было — все живы. Знаю, что такое не только в нашей школе, но и других", — сказала собеседница агентства.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек.
По данным ведомства, сейчас более 250 сотрудников органов внутренних дел работают на месте происшествия. Полицейские охраняют общественный порядок в районе ЧП, оцеплена территория ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб.
В оперативном штабе полицейские психологи совместно с психологами МЧС оказывают помощь родственникам погибших и без вести пропавших граждан. Специалисты экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД по Кемеровской области помогают сотрудникам Следственного комитета РФ в идентификации погибших.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>