В ДТП под Хабаровском погиб один человек

ХАБАРОВСК , 26 марта. / ТАСС /. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком близ Хабаровска, сообщили ТАСС в понедельник в региональном УГИБДД

"ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло рядом с селом Ракитное (примыкает к Хабаровску) в понедельник рано утром. Одна женщина погибла на месте, ее выбросило из микроавтобуса. Еще четыре человека, включая двухгодовалого ребенка, которого также выбросило, получили травмы, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водитель микроавтобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в грузовик. Водитель грузовика не пострадал.