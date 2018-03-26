Ещё
В ДТП под Хабаровском погиб один человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДТП под Хабаровском погиб один человек 

ТАСС 53 минуты назад
ХАБАРОВСК, 26 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком близ Хабаровска, сообщили ТАСС в понедельник в региональном УГИБДД.
"ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло рядом с селом Ракитное (примыкает к Хабаровску) в понедельник рано утром. Одна женщина погибла на месте, ее выбросило из микроавтобуса. Еще четыре человека, включая двухгодовалого ребенка, которого также выбросило, получили травмы, все госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что водитель микроавтобуса, по предварительным данным, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в грузовик. Водитель грузовика не пострадал.
ТАСС: последние новости
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове Минобороны: формулу отравляющего вещества "Новичок" опубликовали в США еще в 1998 году Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться136
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ271
МВД и СБ Украины перешли на сторону России737
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский344
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи16
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение