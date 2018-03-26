Самолет экстренно сел в Вашингтоне из-за дыма на борту

Самолет Air Canada экстренно сел в Вашингтоне из-за дыма на борту

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за дыма на борту, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Один из капитанов сообщил, что в кабине пилота появился дым.

Самолет направлялся в вашингтонский аэропорт Рональда Рейгана , однако был вынужден совершить экстренную посадку в вашингтонском аэропорту имени Даллеса в 38 километрах от места назначения. 63 пассажира и четыре члена экипажа эвакуировали, никто не пострадал.

Власти начали расследование для установления причины появления дыма. Из-за инцидента одна взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта.