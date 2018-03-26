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Самолет экстренно сел в Вашингтоне из-за дыма на борту
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Самолет Air Canada экстренно сел в Вашингтоне из-за дыма на борту 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © AFP 2018
Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за дыма на борту, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. Один из капитанов сообщил, что в кабине пилота появился дым.
Самолет направлялся в вашингтонский аэропорт Рональда Рейгана, однако был вынужден совершить экстренную посадку в вашингтонском аэропорту имени Даллеса в 38 километрах от места назначения. 63 пассажира и четыре члена экипажа эвакуировали, никто не пострадал.
Власти начали расследование для установления причины появления дыма. Из-за инцидента одна взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта.
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