Силуанов назвал виновников трагедии в Кемерово

Силуанов считает, что за трагедию в Кемерове ответственны собственники и арендаторы ТЦ

Причиной трагедии в Кемерове стало разгильдяйство, ответственность лежит на собственниках, арендаторах и тех, кто предоставлял услуги в торгово-развлекательному центру "Зимняя вишня", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Дождь" "Вы знаете, мне кажется, президент здесь точно достаточно определился по причинам этой трагедии. Это действительно разгильдяйство. Регион здесь ни при чем, потому что в каждом таком месте, где бывает много людей, всегда нужно принимать меры безопасности. И это является ответственностью собственника помещения, арендаторов, кто продает или работает в этом помещении", — сказал Силуанов. В пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре 25 марта погибли 64 человека. Прибывший на место трагедии президент РФ Владимир Путин пообещал наказать всех виновных, назвав одной из причин трагедии "преступную халатность и разгильдяйство". Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил о грядущих "серьезных выводах" для всей системы госконтроля. Существуют нормы, в соответствии с которыми должны быть определены условия работы арендаторов и меры безопасности, сказал в четверг глава Минфина "Если это пожарная безопасность, то соответственные требования по пожарной безопасности: к выходам, к пожаротушению, к системам такой безопасности. Поэтому, безусловно, здесь ответственность непосредственно тех собственников, тех арендаторов или того бизнеса, к которому приходят люди, которым этот бизнес предоставляет те или иные услуги, и качество этих услуг, безусловно, должно быть под жестким контролем" — заявил Силуанов. По данным очевидцев, во время пожара в торговом центре не сработала сигнализация, а большинство выходов были заблокированы, что затруднило эвакуацию людей.