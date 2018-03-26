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По делу о пожаре в Кемерово новое задержание
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По делу о пожаре в Кемерове задержан разработчик противопожарной безопасности 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
По уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово задержан руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил Telegram-канал 112.
Имя задержанного предпринимателя Игорь Полозиненко. Остальные — владелица торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер. Их фамилии, по данным 112, Соболев и Никитин.
Ранее 26 марта представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании четырех человек. Она не сообщила их имена, указав лишь, что среди них арендатор помещения.
Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала, жертвами пожара стали 64 человека.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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