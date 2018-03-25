Под Саратовом угарным газом отравились женщина с тремя детьми

В воскресенье 25 марта в одной из квартир на улице Ленина произошла утечка угарного газа. В этот момент в помещении находились бабушка и трое несовершеннолетних.

Пожилая женщина, которой стало плохо вместе с детьми, успела вызвать экстренные службы. Спасатели успели вовремя. Выяснилось, что у обитателей квартиры произошла утечка газа, которым дети и бабушка надышались до дурноты.

Получивших отравление угарным газом доставили в больницу. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия. Уточняется, что жизни и здоровью детей ничто не угрожает. Спасатели выясняют причины утечки газа.