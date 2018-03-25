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В Сети появилась прощальная переписка пропавшей при пожаре в Кемерове
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В Сети появилась прощальная переписка пропавшей при пожаре в Кемерове 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В соцсетях опубликовали переписку 13-летней Маши Мороз, которая числится в списке пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Скриншот переписки приводит телеграм-канал Mash. Девочку до сих пор не нашли.
Помимо Маши Мороз, в списке фигурируют имена еще 37 людей.
Скриншот переписки
При пожаре в кемеровском ТЦ погибли пять человек. Три женщины, мужчина и ребенок. Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, сообщал, что погибли четыре человека — трое детей и женщина. Они находились в момент пожара в детской игровой комнате. 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.
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