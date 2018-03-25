Ещё
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15 

ТАСС 6 часов назад
КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово выросло до 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский.
"12 человек в третьей городской (больнице), один в детской, двое в ожоговом центре и в областной больнице", — сказал он.
Малиновский добавил, что два человека находятся в тяжелом состоянии: девушка и ребенок.
Как сообщили ТАСС в Кемеровской областной клинической больнице скорой медицинской помощи, к ним в основном поступают пациенты с отравлением угарным газом. «Они поступают в областной токсикологический центр на базе больницы», — уточнил собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
Минобороны: формулу отравляющего вещества "Новичок" опубликовали в США еще в 1998 году Губернатор Тулеев возглавил штаб по ликвидации пожара в торговом центре в Кемерове Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список пропавших при пожаре в Кемерове116
Макрону послали «черную метку»151
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона91
МВД и СБ Украины перешли на сторону России717
Детская шалость: возможная причина трагедии в Кемерове48
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение