Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 15

КЕМЕРОВО , 25 марта. / ТАСС /. Число пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово выросло до 15 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский.

"12 человек в третьей городской (больнице), один в детской, двое в ожоговом центре и в областной больнице", — сказал он.

Малиновский добавил, что два человека находятся в тяжелом состоянии: девушка и ребенок.

Как сообщили ТАСС в Кемеровской областной клинической больнице скорой медицинской помощи, к ним в основном поступают пациенты с отравлением угарным газом. «Они поступают в областной токсикологический центр на базе больницы», — уточнил собеседник агентства.