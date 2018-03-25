Ещё
Кровля обрушилась в горящем ТЦ в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кровля ТЦ в Кемерово обрушилась на площади 500 квадратных метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кровля торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово обрушилась на площади 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
Сигнал о задымлении на четвертом этаже торгового центра поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Пожарные спасли 20 человек, всего из горящего здания эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
"Произошло обрушение кровли торгового центра на площади 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
РИА Новости: последние новости
В Минобороны рассказали о доказательствах производства "Новичка" в США СМИ узнали о близкой подруге Скрипаля Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна «Новичка»265
Макрону послали «черную метку»77
МВД и СБ Украины перешли на сторону России701
Украина дала ответ по российским дипломатам179
Британии предложили войти в состав РФ277
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение