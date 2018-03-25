Кровля обрушилась в горящем ТЦ в Кемерове

"Произошло обрушение кровли торгового центра на площади 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Сигнал о задымлении на четвертом этаже торгового центра поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Пожарные спасли 20 человек, всего из горящего здания эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.