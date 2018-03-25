В Подмосковье женщина погибла от упавшей глыбы льда

В Подольске Московской области на женщину упала глыба льда, в результате чего она погибла. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.
«В Подольске возле подъезда жилого дома обнаружено тело 36-летней местной жительницы с травмами в области головы. Предварительно установлено, что на женщину с крыши упала глыба льда и снега», — рассказали в ведомстве.
По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следователи намерены в кратчайшие сроки установить должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши дома.
«К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чьё бездействие в последствие повлекло смерть женщины», — добавили в СК.
Ранее Пятый канал сообщал, что В Санкт-Петербурге ребёнок пострадал из-за падения глыбы льда.