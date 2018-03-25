При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек 

Об этом рассказали в Следственном комитете России. Как передает «Интерфакс», речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке. Ранее ведомство сообщало о троих погибших детях и женщине. Всего к врачам обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы, добавили в СКР. Родственники также разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара. Они числятся пропавшими без вести. По заявлению МЧС, в здании произошло обрушение. При этом крыша не пострадала, несмотря на то, что огонь разгорается на последнем этаже строения. На месте работают около двухсот спасателей и 16 единиц техники. Но, как рассказал Авторадио очевидец событий Дмитрий, работа экстренных служб не организована, действует только одна вышка.
По предварительной информации, возгорание произошло в батутном центре на 4 этаже ТЦ. Об этом рассказал мэр Кемерова Илья Сердюк Он также заявил, что прежде в здании ТЦ «Зимняя вишня» не отмечались нарушения пожарной безопасности. Следователи завели уголовное дело стразу по трем статьям. Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы. Сейчас приведены в готовность к вылету из Красноярска в Кемерово вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76 для оказания помощи в ликвидации последствий пожара в ТЦ. «По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано», — говорится в сообщении СК. Как отмечается, следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области. В Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб. В нем принимает участие губернатор Аман Тулеев. МЧС открыло горячую линию.