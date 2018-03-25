Ещё
При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек 

Авторадио 19 минут назад
Фото: СибДепо
Об этом рассказали в Следственном комитете России. Как передает «Интерфакс», речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке. Ранее ведомство сообщало о троих погибших детях и женщине. Всего к врачам обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы, добавили в СКР. Родственники также разыскивают 17 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара. Они числятся пропавшими без вести. По заявлению МЧС, в здании произошло обрушение. При этом крыша не пострадала, несмотря на то, что огонь разгорается на последнем этаже строения. На месте работают около двухсот спасателей и 16 единиц техники. Но, как рассказал Авторадио очевидец событий Дмитрий, работа экстренных служб не организована, действует только одна вышка.
По предварительной информации, возгорание произошло в батутном центре на 4 этаже ТЦ. Об этом рассказал мэр Кемерова Илья Сердюк Он также заявил, что прежде в здании ТЦ «Зимняя вишня» не отмечались нарушения пожарной безопасности. Следователи завели уголовное дело стразу по трем статьям. Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы. Сейчас приведены в готовность к вылету из Красноярска в Кемерово вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76 для оказания помощи в ликвидации последствий пожара в ТЦ. «По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано», — говорится в сообщении СК. Как отмечается, следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области. В Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации. Создан оперативный штаб. В нем принимает участие губернатор Аман Тулеев. МЧС открыло горячую линию.
Авторадио: последние новости
Стали известны подробности нападения на полицейских в Новгородской области Появились новые подробности обрушения здания в Москве Стрельба произошла в школе в американском штате Мэриленд
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России669
Украина дала ответ по российским дипломатам84
В Кемерове ввели режим ЧС133
Британии предложили войти в состав РФ231
Макрону послали «черную метку»21
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение