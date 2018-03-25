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Женщина и 8-летний мальчик пострадали в результате аварии в районе Лукошкино
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Женщина и 8-летний мальчик пострадали в результате аварии в районе Лукошкино 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧС и ПБ) города Москвы.
Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Лукошкино Новой Москвы, где случилось ДТП. В результате происшествия пострадал 8-летний мальчик и женщина.
— Автомобиль вылетел в кювет, пострадали женщина и мальчик 2010 года рождения. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места аварии пострадавшего ребёнка с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы, — сообщили в пресс-службе департамента ГОЧС и ПБ.
В пресс-службе добавили, что на борту вертолета мальчика сопровождает авиамедицинская бригада.
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