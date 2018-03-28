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Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня» при помощи игрового реквизита 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Молодой фотограф Евгений спас около 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня», использовав противогаз, который был в его реквизите. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
По словам Евгения (фамилию назвать газете он отказался), его фирма проводила детские праздники на площадке, которая ближе всего была к кинозалам. Когда началось возгорание, фотограф одним из первых заметил это.
По удивительной случайности в его творческом реквизите оказался противогаз. Молодой человек надел его и ринулся в дымовую завесу. Так как он имел хороший опыт проведения детских мероприятий, то быстро смог собрать детей и повести за собой из горящего зала, а потом к спасательным выходам.
При этом Евгений не думал, что в других залах могут оставаться дети, запертые и без помощи взрослых.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек.
По версии следователей, наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация. Обвинения предъявлены пятерым лицам.
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