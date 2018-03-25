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В Риме эвакуировали два крупных универмага
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В Риме после звонка о бомбе эвакуировали два крупных универмага 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Michele Gualano
Два торговых центра был эвакуированы в центре Рима из-за анонимного звонка о бомбе, сообщает столичная газета Messaggero.
Как сообщает издание, офис которого расположен неподалеку от универмага Rinascente ("Ринашенте"), анонимный звонок поступил на телефонную линию газеты. Сотрудники правоохранительных органов оцепили ближайшую улицу, эвакуированы персонал и посетители восьмиэтажного магазина.
В целях безопасности эвакуирован другой универмаг той же сети (Rinascente) севернее центра Рима.
После организованной эвакуации магазинов в ходе проверки взрывных устройств не обнаружено, сообщают местные СМИ.
В воскресенье телеканал TGCom сообщил об усилении мер безопасности в столице Италии из-за опасности теракта. Информация об этом, по данным СМИ, поступила из посольства Италии в Тунисе, у которого в распоряжении оказалась информация о члене ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) из Туниса.
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