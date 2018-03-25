Сбитый в Саратове пешеход скончался

Очевидцами происшествия стали многие жители областного центра.

Инцидент произошел 25 марта на пересечении улиц 50 лет Октября и Алексеевская. Здесь в 07:44 автомобиль ВАЗ-2115 неожиданно выехал на тротуар и сбил 57-летнего мужчину.

После этого «пятнадцатая» врезалась в знак пешеходного перехода, который выдрала с корнем. Также был поврежден светофор.

Несмотря на то, что пострадавший в результате происшествия пешеход был доставлен медиками в больницу, вечером он скончался. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства происшествия, которое привело к гибели человека.