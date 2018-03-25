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В Шотландии автомобиль умышленно въехал в группу детей
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В Шотландии автомобиль умышленно въехал в группу детей 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В результате умышленного наезда автомобиля на группу детей в Шотландии пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на представителя полиции.
"Автомобиль преднамеренно был направлен в группу детей, поэтому мы считаем этот инцидент покушением на убийство", — сказал он.
По его словам, в настоящее время полиция ищет скрывшегося водителя Vauxhall Astra и его пассажира.
В результате ДТП пострадали пятеро детей. Одна 14-летняя девочка с серьезными травмами находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще четверо детей в возрасте 12-14 лет получили легкие травмы. Помощь им оказали на месте происшествия.
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