В Шотландии автомобиль умышленно въехал в группу детей

В результате умышленного наезда автомобиля на группу детей в Шотландии пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на представителя полиции.

"Автомобиль преднамеренно был направлен в группу детей, поэтому мы считаем этот инцидент покушением на убийство", — сказал он.

По его словам, в настоящее время полиция ищет скрывшегося водителя Vauxhall Astra и его пассажира.

В результате ДТП пострадали пятеро детей. Одна 14-летняя девочка с серьезными травмами находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще четверо детей в возрасте 12-14 лет получили легкие травмы. Помощь им оказали на месте происшествия.