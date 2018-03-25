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При умышленном наезде автомобиля в Шотландии пострадали пять детей
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При умышленном наезде автомобиля в Шотландии пострадали пять детей 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В шотландском городе Глазго пятеро детей пострадали в результате умышленного наезда автомобиля. Об этом сообщает BBC. В связи с произошедшим пострадали дети в возрасте от 12 до 14 лет. Одна из пострадавших получила серьёзные травмы, остальные были отпущены домой после оказания помощи.
После наезда автомобиль, в котором находились двое человек, скрылся с места происшествия.
«Автомобиль был преднамеренно направлен на группу детей, и поэтому мы рассматриваем этот инцидент как покушение на убийство», — заявил представитель местной полиции Питер Шарп.
Отмечается, что никаких предположений о том, что инцидент связан с терроризмом, озвучено не было.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии автомобиль наехал на группу пешеходов возле школы.
RT на русском: последние новости
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