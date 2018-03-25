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Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово — СК РФ
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Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово — СК РФ 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Москва, 25 марта /Синьхуа/ — Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", — сказала она. —0—
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