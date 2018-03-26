Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове

Четвертый человек задержан по делу о пожаре в Кемерове

Следователи задержали и допросили четвертого человека по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя СК Светланы Петренко, в рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.