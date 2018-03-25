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Следственный комитет: При пожаре в кемеровском торговом комплексе погибли женщина и трое детей, пострадали 26 человек
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Следственный комитет: При пожаре в кемеровском торговом комплексе погибли женщина и трое детей, пострадали 26 человек 

Интересант 1 час назад
При пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35 в Кемерово погибли женщина и трое детей, находившиеся в игровой комнате. 26 человек были либо госпитализированы в медицинские учреждения города, либо обратились туда за помощью, информирует СК РФ. По некоторым данным, пожар охватил площадь более 1500 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что из торгового комплекса эвакуированы более 200 человек, горит весь третий этаж, обнаружены тела четырех погибших. На месте происшествия работают пожарные, задействовано более десятка единиц спецтехники. В двух залах расположенного здесь кинотеатра обрушились потолки.
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