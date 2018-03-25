Ещё
В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина 

Волга Ньюс 1 час назад
По словам представителя прокуратуры, правоохранителями установлено, что до происшествия мужчина шел по железнодорожному полотну по ходу движения электропоезда, в результате чего был сбит и скончался на месте.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре предположительно от отравления угарным газом погибли пожилой отец и его сын В ДТП на трассе "Урал — Исаклы — Шентала" пострадали женщина и двое детей Дмитрий Азаров встретился с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России605
Москвичей предупредили об опасности1
Британии предложили войти в состав РФ76
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение