Ещё
Названо количество жертв трагедии в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо количество жертв трагедии в Кемерово 

Рамблер 18 часов назад
В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли три ребенка и женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Кемеровской области.
«Есть информация, что находятся около 20 человек пострадавших, есть дети. Погибших на месте — три ребенка, возраст пока не могу сказать, и одна женщина», — сказала представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
На многочисленных видео с места события видно, что люди прыгали из огон.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания.
>> «Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
По данным телеграм-канала Mash, пожар начался с детской развлекательной комнаты. Очаг возгорания находился в яме с поролоном.
Руководство ТЦ считает произошедшее поджогом.
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео230
Захарова пообещала Лондону сюрприз559
Польша нашла альтернативу российскому газу235
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово47
МВД и СБ Украины перешли на сторону России757
Видео
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
США показали прототип звукового оружия
Оружие
03:35
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:00
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Пожары ДТП
04:56
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерово
Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение