«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове

«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерово

«Есть информация, что находятся около 20 человек пострадавших, есть дети. Погибших на месте — три ребенка, возраст пока не могу сказать, и одна женщина», — сказала представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России

На многочисленных видео с места события видно, что люди прыгали из огон.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания.

По данным телеграм-канала Mash, пожар начался с детской развлекательной комнаты. Очаг возгорания находился в яме с поролоном.

Руководство ТЦ считает произошедшее поджогом.