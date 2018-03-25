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«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове
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«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерово 

Рамблер 3 часа назад
В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли три ребенка и женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Кемеровской области.
«Есть информация, что находятся около 20 человек пострадавших, есть дети. Погибших на месте — три ребенка, возраст пока не могу сказать, и одна женщина», — сказала представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
На многочисленных видео с места события видно, что люди прыгали из огон.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания.
>> «Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
По данным телеграм-канала Mash, пожар начался с детской развлекательной комнаты. Очаг возгорания находился в яме с поролоном.
Руководство ТЦ считает произошедшее поджогом.
 Ещё 14 источников 
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