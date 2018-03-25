При падении крана на стройплощадке в ОАЭ погиб человек, пишут СМИ

Ведется расследование инцидента. Несколько сотрудников из управления строительной компании уже находятся на допросе в полиции, уточняет издание.

Пострадавший рабочий, который оказался заблокирован под краном, был извлечен спасательными службами и доставлен в госпиталь. Кран упал в районе Аль-Нахда эмирата Шарджа, дополняется в сообщении.