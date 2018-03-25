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При падении крана на стройплощадке в ОАЭ погиб человек, пишут СМИ
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При падении крана на стройплощадке в ОАЭ погиб человек, пишут СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 25 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в результате падения крана на строительной площадке в эмирате Шарджа в ОАЭ, сообщает издание Gulf News.
Ведется расследование инцидента. Несколько сотрудников из управления строительной компании уже находятся на допросе в полиции, уточняет издание.
Пострадавший рабочий, который оказался заблокирован под краном, был извлечен спасательными службами и доставлен в госпиталь. Кран упал в районе Аль-Нахда эмирата Шарджа, дополняется в сообщении.
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