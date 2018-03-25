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Площадь пожара в «Зимней вишне» — 1500 квадратов, обрушения — 1200
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Площадь пожара в «Зимней вишне» — 1500 квадратов, обрушения — 1200 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Амител
В горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове обрушилась крыша на площади 1200 квадратных метров. Предположительно, пожар начался в кинотеатре на четвертом этаже. Общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, пишет ТАСС.
В огне погибли пять человек: трое женщин, один ребенок и мужчина. Родные разыскивают еще 19 детей и 16 взрослых. Из опасной зоны спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Медикам пришлось госпитализировать 30 пострадавших. Трое детей, которые считались пропавшими, найдены живыми.
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