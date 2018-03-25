Возбуждено дело после пожара в ТЦ в Кемерове

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли дети. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«При проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, находившихся в детской комнате», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что имеются пострадавшие, их точное число устанавливается.
В настоящее время работа по ликвидации огня продолжаются, заключили в СК.
Ранее прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Кемерове.
В воскресенье, 25 марта на четвёртом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерове произошёл пожар. В МЧС заявили о спасении 20 и эвакуации 100 человек.