Возбуждено дело после пожара в ТЦ в Кемерове

СК возбудил дело после пожара в ТЦ в Кемерове

«При проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, находившихся в детской комнате», — говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли дети. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что имеются пострадавшие, их точное число устанавливается.

В настоящее время работа по ликвидации огня продолжаются, заключили в СК.

Ранее прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Кемерове