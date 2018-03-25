Ещё
Полиция задержала мужчину, ранившего полицейского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности

Полиция задержала мужчину, ранившего полицейского 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали 52‐летнего мужчину, который накануне тяжело ранил сотрудника полиции в Новгородской области. Об этом 25 марта сообщил Telegram‐ канал СК.
Двое сотрудников полиции 24 марта выехали на вызов в деревню Назарьино Пестовского района. Когда правоохранители стали подходить к дому, мужчина выстрелил в одного из них и ранил в голову. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Новгородской области. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
Мужчина, ранивший полицейского, сам вызвал правоохранителей с просьбами защитить его от «оборотней, окруживших дом». По словам односельчан, стрелок всегда отличался агрессивностью и неадекватным поведением после употребления алкоголя.
360tv.ru: последние новости
Кремль опроверг сообщения о письме Скрипаля Путину Сотни спасателей борются с последствиями паводка в Сибири Житель Новгородской области ранил полицейского из ружья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово108
МВД и СБ Украины перешли на сторону России515
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ38
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой67
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете243
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение