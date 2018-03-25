Полиция задержала мужчину, ранившего полицейского

Двое сотрудников полиции 24 марта выехали на вызов в деревню Назарьино Пестовского района. Когда правоохранители стали подходить к дому, мужчина выстрелил в одного из них и ранил в голову. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Новгородской области. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Мужчина, ранивший полицейского, сам вызвал правоохранителей с просьбами защитить его от «оборотней, окруживших дом». По словам односельчан, стрелок всегда отличался агрессивностью и неадекватным поведением после употребления алкоголя.