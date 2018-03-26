Охранники в ТЦ перекрыли детям лестницы

Охранники в ТЦ в Кемерово перекрыли детям лестницы, сообщила очевидец

"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко. Охранники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове не давали детям, оказавшимся в игровой на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам, сообщила очевидец в эфире телеканала "Россия 24".

"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — уточнила она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).