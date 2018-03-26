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Охранники в ТЦ перекрыли детям лестницы
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Охранники в ТЦ в Кемерово перекрыли детям лестницы, сообщила очевидец 

РИА Новости 2 часа назад
Охранники торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове не давали детям, оказавшимся в игровой на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам, сообщила очевидец в эфире телеканала "Россия 24".
"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.
"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — уточнила она.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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