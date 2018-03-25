«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ

На месте ЧП развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Кемеровской области . Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности, в тушении задействованы более 50 человек.

Ранее сообщалось, что в одном из залов кинотеатра, который находится на верхнем этаже здания, спасатели обнаружили тела четверых детей.

Как сообщает издание «Кузбасс» первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск).

Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже, люди, отрезанные огнем и дымом от лестниц, стали выпрыгивать из окон. По словам очевидцев, в здании не было пожарного оповещения.

«Мы смотрели «Тихоокеанский Рубеж 2» в первом зале в это время…. Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша! И начала со вступления «Уважаемые гости..». Никакого пожарного оповещения не было в этом центре. Если взрослые ещё могли себя нормально вести, то представьте, как вели себя маленькие дети, многие рыдали в голос», — приводит издание слова кемеровчанина Максима Павлова.