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«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
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«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ 

Рамблер 39 минут назад
Из горящего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в центре Кемерова пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
На месте ЧП развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Кемеровской области. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности, в тушении задействованы более 50 человек.
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Ранее сообщалось, что в одном из залов кинотеатра, который находится на верхнем этаже здания, спасатели обнаружили тела четверых детей.
Как сообщает издание «Кузбасс» первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск).
Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже, люди, отрезанные огнем и дымом от лестниц, стали выпрыгивать из окон. По словам очевидцев, в здании не было пожарного оповещения.
«Мы смотрели «Тихоокеанский Рубеж 2» в первом зале в это время…. Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша! И начала со вступления «Уважаемые гости..». Никакого пожарного оповещения не было в этом центре. Если взрослые ещё могли себя нормально вести, то представьте, как вели себя маленькие дети, многие рыдали в голос», — приводит издание слова кемеровчанина Максима Павлова.
Сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобили, припаркованные у ТЦ, чтобы обеспечить проезд к месту происшествия машин скорой помощи и спецтехники. Здание оцеплено.
 Ещё 2 источника 
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