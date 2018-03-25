Под Новгородом идет перестрелка после атаки на полицейского

На месте нападения на полицейского под Великим Новгородом идёт перестрелка

Там отметили, что подозреваемый проживает в доме один, ранее не был судим. Полицейские установили, что за ним числится 4 ружья.

Ранее сообщалось, что в Пестовском районе Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов.