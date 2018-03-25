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Под Новгородом идет перестрелка после атаки на полицейского
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На месте нападения на полицейского под Великим Новгородом идёт перестрелка 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемым началась на месте нападения на полицейского в Новгородской области, передаёт ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
«Сейчас берут дом штурмом. СОБР закидывает его шумовыми гранатами. Подозреваемый отстреливается», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что подозреваемый проживает в доме один, ранее не был судим. Полицейские установили, что за ним числится 4 ружья.
Ранее сообщалось, что в Пестовском районе Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов.
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