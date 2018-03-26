Ещё
Обстрелянный поселок в ДНР остался без света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть поселка Зайцево осталась без света из-за обстрела, заявили в ДНР 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Часть поселка Зайцево на окраине донецкой Горловки в понедельник осталась без света из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
​​"Сегодня в 14.00 (совпадает с мск) ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) открыли минометный огонь по направлению Зайцево Северное — Зайцево Южное, выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра… В результате обстрела повреждена ЛЭП, часть поселка обесточена. Более подробная информация уточняется", — сказал журналистам представитель ведомства.
Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляли об обстрелах этого района украинскими силовиками.
РИА Новости: последние новости
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово Число жертв пожара в Кемерово возросло до 48 человек В Кемеровской области со вторника объявят трехдневный траур
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов333
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди77
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно41
Умер Сергей Мавроди241
Начало пожара в Кемерово попало на видео94
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение