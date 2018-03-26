Обстрелянный поселок в ДНР остался без света

Часть поселка Зайцево осталась без света из-за обстрела, заявили в ДНР

​​"Сегодня в 14.00 (совпадает с мск) ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) открыли минометный огонь по направлению Зайцево Северное — Зайцево Южное, выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра… В результате обстрела повреждена ЛЭП, часть поселка обесточена. Более подробная информация уточняется", — сказал журналистам представитель ведомства. Часть поселка Зайцево на окраине донецкой Горловки в понедельник осталась без света из-за повреждения линии электропередачи в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Зайцево с населением около 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляли об обстрелах этого района украинскими силовиками.