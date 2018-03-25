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Под Новгородом полицейского ранили из охотничьего ружья
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В Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Пестовском районе Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
«По предварительным данным, 24 марта двое сотрудников полиции выехали на вызов в частный дом в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области. При подходе к дому подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья, ранив одного из правоохранителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший полицейский в тяжёлом состоянии госпитализирован.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Ранее в Санкт-Петербурге арестовали 56-летнего водителя автомобиля Hummer, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции из травматического пистолета.
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