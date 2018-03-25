Под Новгородом полицейского ранили из охотничьего ружья

В Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского

«По предварительным данным, 24 марта двое сотрудников полиции выехали на вызов в частный дом в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области. При подходе к дому подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья, ранив одного из правоохранителей», — говорится в сообщении. В Пестовском районе Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, прибывшего на вызов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Отмечается, что пострадавший полицейский в тяжёлом состоянии госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».