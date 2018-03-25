Ещё
Глыба льда убила ребенка на Камчатке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке упавшей глыбой льда убило трехлетнюю девочку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки на Камчатке — на ребенка обрушилась наледь с крыши гаража, сообщило СУ СК по Камчатскому краю.
Трехлетняя девочка найдена мертвой на территории гаражно-строительного кооператива №72 по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском. После этого было возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Сегодня днем девочка совместно со своей семьей находилась в районе гаражно-строительного кооператива № 72 по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском, где на нее с козырька одного из гаражей упала наледь», — отмечается в сообщении.
До приезда скорой помощи ребенок умер.
Сейчас проводятся следственные действия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СМИ сообщили о напуганной близкой подруге Скрипаля Кремль прокомментировал слухи о письме Скрипаля Путину Дипломаты ответили на оскорбление британскими СМИ российского посла
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России401
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО231
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете104
ИГ устроило внезапную атаку70
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель389
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение