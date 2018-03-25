Глыба льда убила ребенка на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки на Камчатке — на ребенка обрушилась наледь с крыши гаража, сообщило СУ СК по Камчатскому краю.
Трехлетняя девочка найдена мертвой на территории гаражно-строительного кооператива №72 по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском. После этого было возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Сегодня днем девочка совместно со своей семьей находилась в районе гаражно-строительного кооператива № 72 по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском, где на нее с козырька одного из гаражей упала наледь», — отмечается в сообщении.
До приезда скорой помощи ребенок умер.
Сейчас проводятся следственные действия.