В Саратове пациент напал на фельдшера скорой

"Сотрудники полиции приехали, задержали гражданина (нападавшего) и доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Проводится проверка, обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, в субботу в 23.03 по местному времени (22.03 мск) в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что по прибытии на вызов мужчина ударил фельдшера.