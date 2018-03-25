Ещё
В Саратове пациент напал на фельдшера скорой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове пациент ударил фельдшера скорой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали жителя Саратова, который напал на фельдшера бригады скорой помощи, прибывшей на вызов, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
По словам собеседника агентства, в субботу в 23.03 по местному времени (22.03 мск) в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что по прибытии на вызов мужчина ударил фельдшера.
"Сотрудники полиции приехали, задержали гражданина (нападавшего) и доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Проводится проверка, обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости: последние новости
СК уточнил число погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово СМИ узнали о близкой подруге Скрипаля СК завел уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Кемерово
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России601
Москвичей предупредили об опасности1
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерово35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово158
Британии предложили войти в состав РФ66
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение