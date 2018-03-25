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«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах
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«Не мог спать»: Марков признался в домогательствах 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков рассказал о том, что когда-то столкнулся с домогательствами.
По его словам, это произошло, когда он только вернулся из армии и поступил на философский факультет Московского университета. Об этом политолог рассказал в интервью изданию The Daily Beast.
По словам Маркова, высокопоставленный партфункционер пригласил его на дачу, предложив показать несколько секретных документов о польском профсоюзном движении «Солидарность».
«Я очень интересовался политикой и согласился», — отметил Марков.
Вместо бесед об истории на даче студента ждали приставания.
«Я понимаю жертв сексуальных домогательств, которые испытывают шок и чувствуют себя слишком отвратительно, чтобы предать случившееся огласке, я чувствовал то же самое тогда — в ту ночь я заперся в комнате, но не мог спать, чувствуя себя парализованным от шока и страха», — сказал Марков.
Он также отметил, что в России больше чиновников, злоупотребляющих властью, чем на Западе.
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