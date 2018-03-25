«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах

«Не мог спать»: Марков признался в домогательствах

По его словам, это произошло, когда он только вернулся из армии и поступил на философский факультет Московского университета . Об этом политолог рассказал в интервью изданию The Daily Beast.

По словам Маркова, высокопоставленный партфункционер пригласил его на дачу, предложив показать несколько секретных документов о польском профсоюзном движении «Солидарность».

«Я очень интересовался политикой и согласился», — отметил Марков.

Вместо бесед об истории на даче студента ждали приставания.

«Я понимаю жертв сексуальных домогательств, которые испытывают шок и чувствуют себя слишком отвратительно, чтобы предать случившееся огласке, я чувствовал то же самое тогда — в ту ночь я заперся в комнате, но не мог спать, чувствуя себя парализованным от шока и страха», — сказал Марков.