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Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области
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Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 марта. Четыре человека погибли, один получил травмы в результате ДТП в Челябинской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"24 марта около 22:15 местного времени (20:15 мск) водитель автомобиля Renault Megane, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes Benz. В результате ДТП, по предварительным данным, от полученных травм на месте скончались четыре человека: водители автомобилей и два пассажира автомобиля Renault Megane, — сказали в пресс-службе.
Пассажира Mercedes Benz — мужчину 1989 года рождения, госпитализировали.
Причины аварии уточняются.
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