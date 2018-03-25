Ещё
В Челябинске «Рено» столкнулся с «Мерседесом». Погибли 4 человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске «Рено» столкнулся с «Мерседесом». Погибли 4 человека 

Уральский меридиан 56 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 24 марта, около 22.15 часов напротив дома 29 по улице Героев Танкограда водитель автомобиля «Рено Меган», мужчина 1963 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес Бенц», водитель — мужчина 1987 года рождения.
«В результате ДТП, по предварительным данным, от полученных травм на месте скончались 4 человека: водители автомобилей и два пассажира автомобиля «Рено Меган». Пассажир автомобиля Мерседес — мужчина 1989 года рождения, госпитализирован с места происшествия», — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
По данным ГИБДД за февраль 2018 года в Челябинске произошло 110 дорожно-транспортных происшествий в которых 4 человека погибли, 141 получили травмы различной степени тяжести.
Уральский меридиан: последние новости
Валерий Амиров: оппозиционный Екатеринбург поддержал Путина В Кургане за один день произошло три аварии с автобусами В день сноса телебашни в субботу перекроют улицы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель222
«Путин стал госсекретарем США»
США подошли к «самому опасному моменту в истории»86
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть257
Украина объяснила сдачу флота в Крыму110
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение