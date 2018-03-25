В Челябинске «Рено» столкнулся с «Мерседесом». Погибли 4 человека

Вчера, 24 марта, около 22.15 часов напротив дома 29 по улице Героев Танкограда водитель автомобиля «Рено Меган», мужчина 1963 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес Бенц», водитель — мужчина 1987 года рождения.

«В результате ДТП, по предварительным данным, от полученных травм на месте скончались 4 человека: водители автомобилей и два пассажира автомобиля «Рено Меган». Пассажир автомобиля Мерседес — мужчина 1989 года рождения, госпитализирован с места происшествия», — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

По данным ГИБДД за февраль 2018 года в Челябинске произошло 110 дорожно-транспортных происшествий в которых 4 человека погибли, 141 получили травмы различной степени тяжести.