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В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
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В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением, пишет The Telegraph.
Женщина тоже приехала в Великобританию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.
«Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», — заявил газете друг пары.
Другой знакомый Скрипаля и его подруги сказал, что женщина слишком напугана и потому не идет к правоохранителям.
«Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится», — сказал знакомый.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все требования.
Случившееся в Солсбери стало причиной дипломатического скандала. Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов. ЕС отозвал из Москвы для консультаций посла.
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