В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель

Женщина тоже приехала в Великобританию из России . Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.

«Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», — заявил газете друг пары.

Другой знакомый Скрипаля и его подруги сказал, что женщина слишком напугана и потому не идет к правоохранителям.

«Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится», — сказал знакомый.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все требования.